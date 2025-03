Liverpool obrał cel transferowy. The Reds szykują grube miliony

Liverpool szykuje się do złożenia oferty w wysokości 35 milionów euro. Jak informuje CaughtOffside, celem transferowym The Reds stał się Antonee Robinson.

Antonee Robinson celem transferowym Liverpoolu

Liverpool jest coraz bardziej zainteresowanym transferem lewego obrońcy, który miałby stać się następca Andy’ego Robertsona. Według najnowszych doniesień głównym celem The Reds stał się Antonee Robinson z Fulham. 27-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych notuje świetne występy w tym sezonie i tym samym trafił na listę życzeń giganta.

O wzmożonym zainteresowaniu wokół piłkarza wiadomo już od dawna. Natomiast teraz pojawiają się konkretniejsze informacje, bo Liverpool szykuje się do złożenia oferty. Ponoć na początek klub z Anfield będzie chciał zaoferować kwotę w granicach 35 milionów euro.

Czy taka oferta zadowoli Fulham? Serwis CaughtOffside twierdzi, że niekoniecznie. Londyński klub chciałby zarobić na sprzedaży Robinsona nawet 50 milionów euro i wydaje się, że są to uzasadnione żądania. W tym sezonie lewy obrońca rozegrał 27 meczów w Premier League i zanotował 10 asyst, co czyni go drugim najlepszym piłkarzem rozgrywek pod tym względem.

Robinson ma kontrakt do 2028 roku, a więc Fulham nie musi się jeszcze śpieszyć. Klub może spokojnie wysłuchać ofert, a następnie zdecydować o losach piłkarza. Oczywiście wszystko może się zmienić, jeśli sam zawodnik będzie zdecydowany na odejście.