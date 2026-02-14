Liverpool nie odpuszcza. Gigant chce zatrzymać swoją gwiazdę

Arne Slot liczy na podpisanie nowej umowy z Ibrahimą Konate
Liverpool sprowadził Ibrahimę Konate z RB Lipsk w 2021 roku za 40 milionów euro. W barwach The Reds 26-latek rozegrał łącznie 165 meczów i zdobył siedem bramek. Jego transfer szybko okazał się strzałem w dziesiątkę. Obecna umowa zawodnika wygasa wraz z końcem sezonu, co sprawia, że przyszłość zawodnika stała się gorącym tematem spekulacji medialnych.
W ostatnich tygodniach zainteresowanie Francuzem wyrażał między innymi Real Madryt. Choć Hiszpanie wycofali się z powodu pogorszenia formy piłkarza. Na konferencji prasowej przed meczem Pucharu Anglii z Brighton & Hove Albion Arne Slot przyznał, że trwają negocjacje z Francuzem.
– Prowadzimy rozmowy z Konate, więc to pokazuje, czego chcemy. Jasne, że chcielibyśmy, żeby został, ale negocjacje trwają, więc zobaczymy, jak się to skończy. Nie prowadzilibyśmy rozmów, gdybyśmy nie chcieli, żeby został – oznajmił menedżer aktualnych mistrzów Anglii.
Nie jest tajemnicą, że Francuz oczekuje znaczącej podwyżki wynagrodzenia. Liverpool jednak nie chce czekać do końca sezonu i planuje mieć jasność w sprawie jego przyszłości przed Wielkanocą. Latem do zespołu dołączy również Jeremy Jacquet z Rennes, ale na ten moment powrót Konate do pełnej dyspozycji pozostaje kluczowy dla stabilności obrony The Reds.