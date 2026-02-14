Liverpool nie odpuszcza. Gigant chce zatrzymać swoją gwiazdę

Liverpool prowadzi rozmowy z Ibrahimą Konate w sprawie nowego kontraktu. Arne Slot ma nadzieję, że francuski obrońca zostanie na Anfield.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot liczy na podpisanie nowej umowy z Ibrahimą Konate

Liverpool sprowadził Ibrahimę Konate z RB Lipsk w 2021 roku za 40 milionów euro. W barwach The Reds 26-latek rozegrał łącznie 165 meczów i zdobył siedem bramek. Jego transfer szybko okazał się strzałem w dziesiątkę. Obecna umowa zawodnika wygasa wraz z końcem sezonu, co sprawia, że przyszłość zawodnika stała się gorącym tematem spekulacji medialnych.

W ostatnich tygodniach zainteresowanie Francuzem wyrażał między innymi Real Madryt. Choć Hiszpanie wycofali się z powodu pogorszenia formy piłkarza. Na konferencji prasowej przed meczem Pucharu Anglii z Brighton & Hove Albion Arne Slot przyznał, że trwają negocjacje z Francuzem.

– Prowadzimy rozmowy z Konate, więc to pokazuje, czego chcemy. Jasne, że chcielibyśmy, żeby został, ale negocjacje trwają, więc zobaczymy, jak się to skończy. Nie prowadzilibyśmy rozmów, gdybyśmy nie chcieli, żeby został – oznajmił menedżer aktualnych mistrzów Anglii.

🚨 Arne Slot: “We are in talks with Ibou Konaté over new deal… so that tells you what we want”.



“It’s clear we would like him to stay, negotiations are ongoing, let’s see where that ends. We wouldn’t be in negotiations if we didn’t want him to stay!”. pic.twitter.com/mvJOHh1L12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026

Nie jest tajemnicą, że Francuz oczekuje znaczącej podwyżki wynagrodzenia. Liverpool jednak nie chce czekać do końca sezonu i planuje mieć jasność w sprawie jego przyszłości przed Wielkanocą. Latem do zespołu dołączy również Jeremy Jacquet z Rennes, ale na ten moment powrót Konate do pełnej dyspozycji pozostaje kluczowy dla stabilności obrony The Reds.