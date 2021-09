Liverpool FC według informacji Daily Star jest poważnie zainteresowany pozyskaniem jednej z gwiazd Borussii Dortmund. Na celowniku The Reds znalazł się Jude Bellingham. Wielokrotni mistrzowie Anglii są gotowi przeznaczyć na transakcję z udziałem 18-latka nawet 80 milionów funtów.

Liverpool celuje w transfer Jude Bellinghama, podaje Daily Star

The Reds są gotowi wydać na transfer z udziałem zawodnika BVB więcej niż na Virgila Van Dijka

Angielski klub może pozyskać 18-latka latem przyszłego roku

Liverpoolu celuje w transfer gwiazdy Borussii Dortmund

Liverpool FC chciałby pozyskać zawodnika z niemieckiej ekipy w trakcie kolejnej letniej sesji transferowej. Gdyby faktycznie transakcja doszła do skutku, niewykluczone, że będzie to rekord w historii The Reds.

Jak podają angielscy dziennikarze, menedżer Liverpoolu Juergen Klopp określił ewentualny transfer z udziałem Bellinghama jako cel numer jeden dla klubu z Anfield Road. Liverpool nie jest jednak jedyną ekipą, która ma zamiar pozyskać tego piłkarza. Spekuluje się, że również Man Utd może być zainteresowany zawodnikiem.

Bellingham już w 2020 roku był blisko dołączenia do teamu z Old Trafford. Ostatecznie jednak zdecydował się na dołączenie do BVB z Brirmingham City. Zawodnik kosztował wówczas 23 miliony euro. Od tamtej pory piłkarz stał się jednym z najbardziej wyróżniających się nastolatków w piłce nożnej, a jego wartość wciąż rośnie.

Latem Bellingham miał okazję być w kadrze reprezentacji Anglii na Euro 2020. Synowie Albionu w trakcie turnieju dotarli do finału, gdzie po serii rzutów karnych ulegli Włochom. Zawodnik na europejskim czempionacie zaliczył trzy występy. Ogólnie w drużynie narodowej rozegrał osiem meczów. Tymczasem w klubie w tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w pięciu spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i trzy asysty.

