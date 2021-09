Liverpool postawił sobie za cel jak najszybsze przedłużenie kontraktu z Mohamedem Salahem. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, według których Egipcjanin wymagał od klubu pół miliona funtów tygodniowo. Choć Goal.com w poniedziałek zdementował te doniesienia, negocjacjom The Reds ze swoją gwiazdą przygląda się Paris Saint-Germain. 29-latek mógłby bowiem zastąpić Kyliana Mbappe, który prawdopodobnie za rok opuści stolicę Francji.

Liverpool negocjuje z Mohamedem Salahem w sprawie przedłużenia wygasającego w 2023 roku kontraktu

Rozmowy są dalekie od zakończenia, a ostatnio pojawiły się informacje, według których Egipcjanin ma wielkie oczekiwania finansowe wobec klubu

Sytuacji tej przygląda się Paris Saint-Germain, które widzi w Salahu następcę Kyliana Mbappe

Salah negocjuje z Liverpoolem, PSG się przygląda

Liverpool w ostatnich tygodniach przedłużył kontrakty z trzonem drużyny. Swoje umowy prolongowali, między innymi: Alisson Becker, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho czy Jordan Henderson. Teraz włodarze The Reds skupiają się na sytuacji Mohameda Salaha. Kontrakt Egipcjanina obowiązuje zaledwie do 2023 roku, więc klub chce jak najszybciej zapewnić sobie dalsze usługi swojego najskuteczniejszego napastnika.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, według których Salah żądał od Liverpoolu ogromnej pensji, sięgającej pół miliona funtów za tydzień. Te doniesienia zdementował portal Goal.com, ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli The Reds chcą utrzymać w składzie 29-latka, muszą się nastawić na znaczny wysiłek finansowy.

Tym negocjacjom przygląda się Paris Saint-Germain. Giganci Ligue 1 nie po raz pierwszy wyrażają zainteresowanie Salahem, który według nich idealnie pasowałby do drużyny. Wszystko zależy jednak od Kyliana Mbappe. Wiele wskazuje na to, że Francuz nie przedłuży swojej umowy i za rok odejdzie do Realu Madryt za darmo. Wówczas zwolniłoby się w Paryżu miejsce dla wielkiej gwiazdy, a Egipcjanin wydaje się faworytem Nassera Al-Khelaifiego, by je przejąć.

Dorobek Salaha w Liverpoolu jest imponujący. Odkąd powrócił do Anglii zanotował 127 bramek i 49 asyst dla The Reds. Dwukrotnie sięgał po koronę króla strzelców Premier League, a w 2018 roku wybrano go najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Z klubem wygrał, między innymi, mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów.

