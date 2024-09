Liverpool szykuje się do rozmów z napastnikiem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Przyszłość Mohameda Salaha na Anfield Road wciąż niepewna

Mohamed Salah wzbudził niepokój wśród kibiców Liverpoolu. Napastnik zasugerował po meczu z Manchesterem United w ramach 3. kolejki Premier League, że bieżący sezon może być jego ostatnim na Anfield Road. 32-latek na Old Trafford zdobył bramkę i dołożył dwie asysty. Jego przyszłość w Liverpoolu wciąż pozostaje niepewna.

– Nikt w klubie jeszcze nie rozmawiał ze mną o kontrakcie, więc pomyślałem sobie – dobrze, gram swój ostatni sezon i zobaczę pod koniec sezonu – powiedział Salah w rozmowie ze stacją “Sky Sports”. Jak wynika z informacji podanych przez “Football Insider”, Liverpool planuje niebawem rozpocząć rozmowy kontraktowe z Egipcjaninem. Klub ma nadzieję zakończyć wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości swojej gwiazdy.

Salah jest obecnie drugim najstarszym piłkarzem The Reds po Virgilu van Dijku. Zarabia aż 350 tysięcy funtów tygodniowo, co czyni go najlepiej zarabiającym zawodnikiem drużyny. Mimo że Salah ma już 32 lata, jego umiejętności wciąż robią ogromną różnicę na boisku. Napastnik, który od lat jest kluczowym ogniwem zespołu, pozostaje w świetnej formie. W trzech meczach tego sezonu Premier League zdobył trzy bramki i zaliczył tyle samo asyst.

Kontrakt Salaha z Liverpoolem wygasa 30 czerwca 2025 roku i po tej dacie może być dostępny dla innych klubów za darmo. Może skorzystać z gigantycznej oferty, jaką z pewnością złoży mu jedna z drużyn z Arabii Saudyjskiej.