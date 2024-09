Toney trafił na żyłę złota. Nieprawdopodobne zarobki w Al-Ahli

Ivan Toney w ostatni dzień okna transferowego został zawodnikiem Al-Ahli. Według portalu The Telegraph gwiazdor będzie zarabiał w Arabii Saudyjskiej pół miliona funtów tygodniowo.

Źródło: The Telegraph

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ivan Toney

Ivan Toney był jednym z bohaterów ostatniego dnia okna transferowego. Reprezentant Anglii od dawna czekał na transfer do większego klubu. W przeszłości interesowały się nim m.in. Manchester United, Chelsea, Arsenal czy Newcastle. Napastnik finalnie nie trafił do żadnego czołowego klubu w Anglii, lecz z przeprowadzki do Al-Ahli również może być zadowolony. Szczególnie pod kątem finansowym.

Saudyjski klub zapłacił Brentford za transfer Ivana Toneya 40 milionów funtów. Al-Ahli nie oszczędzało również na pensji dla samego piłkarza. Jak podaje Mike McGrath z portalu The Telegraph 28-letni napastnik po opłaceniu podatków i premiach w kontrakcie może liczyć na zarobki rzędu pół miliona funtów tygodniowo. Dziennikarz zaznacza, że aby zarobić podobną kwotę netto w Anglii zawodnik musiałby mieć kontrakt w Premier League, który gwarantowałby mu milion funtów tygodniowo.

Dla porównania Toney za grę w Brentford inkasował “jedynie” 50 tysięcy funtów tygodniowo. Dla wychowanka Northampton transfer do Saudi Pro League jest prawdziwą żyłą złota. Co więcej, przeprowadzka na Bliski Wschód uczyniła go jednym z najlepiej zarabiających angielskich piłkarzy. Warto odnotować fakt, że Toney, aby otrzymać ulgę przy podatku dochodowym, musi pozostać w Arabii Saudyjskiej przez cały rok podatkowy. Inaczej HMRC w Wielkiej Brytanii pobierze aż 45% jego wynagrodzenia w Al-Ahli.