fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool ma nowego obrońcę. Transfer za 40 mln funtów

Liverpool potwierdził medialne doniesienia i sfinalizował kolejny duży transfer. Ekipę Arne Slota zasilił Milos Kerkez, czołowy obrońca poprzedniego sezonu Premier League. O reprezentanta Węgier zabiegało wiele drużyn, ale to mistrzowie Anglii okazali się najbardziej zdeterminowani. Na tej sprzedaży Bournemouth zarobiło aż 40 milionów funtów.

To kolejny duży ruch The Reds tego lata. Wcześniej pozyskano dwie gwiazdy Bayeru Leverkusen – Floriana Wirtza oraz Jeremiego Frimponga. Kerkez podpisał pięcioletni kontrakt, który będzie ważny do 30 czerwca 2030 roku.

– To dla mnie prawdziwy zaszczyt, przywilej przyjść tutaj i grać dla jednego z największych klubów na świecie, największego klubu w Anglii. Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany – przekazał Kerkez zaraz po podpisaniu umowy.

21-latek to opcja na przyszłość, ale już teraz może zapewnić konkretny poziom. Liverpool poszukiwał nowego lewego defensora do rywalizacji z Andrew Robertsonem. Szkot stopniowo będzie odstawiany od gry, a tę pozycję na kolejne lata powinien zabezpieczyć właśnie Kerkez.

Węgier w sezonie 2024/2025 rozegrał 41 spotkań, w tym komplet 38 w Premier League. W tym czasie uzbierał dwie bramki oraz sześć asyst. Bournemouth opuścił po dwóch latach.