Liverpool celuje w gwiazdę ligowego rywala

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool rzuca wyzwanie Newcastle w walce o Marca Guehiego

Marc Guehi jest filarem defensywy Crystal Palace. 24-letni obrońca w ostatnich tygodniach wzbudził duże zainteresowanie Newcastle United, które intensywnie pracowało nad jego sprowadzeniem. The Magpies złożyli cztery oferty, jednak wszystkie zostały odrzucone, w tym najwyższa opiewającą na około 70 milionów funtów.

Według najnowszych doniesień, Crystal Palace może być bardziej skłonne do negocjacji w następnym roku. Guehiemu pozostały niespełna dwa lata do końca kontraktu, a brak nowej umowy do przyszłego lata może znacząco obniżyć jego wartość rynkową. W związku z tym londyński klub może być zmuszony rozważyć oferty poniżej oczekiwanych 75 milionów funtów.

Chociaż Newcastle nadal jest zainteresowane Guehim, to Liverpool wydaje się zdeterminowany, by latem wkroczyć do gry o reprezentanta Anglii. Transfer do drużyny Arne Slota mógłby być dla niego znaczącym krokiem naprzód. Zawodnik, który ma iworyjskie korzenie, na początki seniorskiej kariery był związany z Chelsea, ale nie rozwinął skrzydeł na Stamford Bridge. Guehi mógłby zostać następcą Virgila van Dijka w defensywie The Reds. Holenderski obrońca zbliża się do końca kontraktu.