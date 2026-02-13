Liverpool rozgląda się za nowym defensorem. Jak się okazuje, The Reds wytypowali cel transferowy, ale muszą zmierzyć się z Interem Mediolan. Na ich radar trafił Daniel Svensson z Borussii Dortmund - informuje "Fussball Daten".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Daniel Svensson na celowniku Liverpoolu

Liverpool w obecnym sezonie zmaga się z problemami na wielu płaszczyznach. Kosztowne transfery nie poszły w parze z wynikami. Tego lata mistrzowie Anglii wydali spore pieniądze na przyjście Milosa Kerkeza z Bournemouth. Na Anfield Road wierzyli, że reprezentant Węgier idealnie wejdzie w buty Andy’ego Robertsona. Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna.

Jak się okazuje, Liverpool wciąż myśli o polepszeniu lewej obrony. Mistrzowie Anglii wytypowali już odpowiedniego kandydata. Serwis „Fussball Daten” przekazuje, że trop The Reds prowadzi do Bundesligi. Otóż w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Daniel Svensson, który na co dzień reprezentuje barwy Borussii Dortmund.

Liverpool jednak będzie musiał stoczyć dość trudną rywalizację o transfer szwedzkiego defensora. Zawodnik BVB jest również obserwowany przez Inter Mediolan. Los 24-latka jednak w pełni będzie leżał w rękach jego obecnego pracodawcy. To niemiecki klub ma karty w swoich rękawach, ponieważ kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Daniel Svensson w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Szwecji zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może pochwalić się także jedną asystą.