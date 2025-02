Liverpool i Man City powalczą o pomocnika. Ma kosztować 140 mln!

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Pep Guardiola

Liverpool i Man City z tym samym celem transferowym

Lato 2025 roku będzie gorące na rynku transferowym w Premier League. Przynajmniej tego należy spodziewać się po doniesieniach portalu GiveMeSport. Liverpool i Manchester City mają walczyć o jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. Na celowniku obu angielskich gigantów znalazł się Carlos Baleba. 21-latek występuje na pozycji defensywnego pomocnika.

W tym sezonie reprezentant czterokrotny Kamerunu rozegrał 25 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Dwa trafienia zaliczył ligowych zmaganiach – po jego strzałach piłkę z siatki musieli wyciągać brakarze Chelsea i Fulham.

Na jaką kwotę wycenia go Brighton? Mewy, które półtora roku temu pozyskały go z Lille za 27 milionów euro, spodziewają się aż… 115 mln funtów, a więc około 140 mln euro. Klub z The Amex potrafi zarabiać na zespołach z Premier League. W lecie 2023 roku Chelsea zapłaciła 116 mln euro za Moisesa Caicedo i 23 mln za Roberta Sancheza, a rok wcześniej wydała 65 mln na Marca Cucurellę.

City bez wątpienia stać na taki wydatek, natomiast Liverpool, który w lipcu 2023 roku sprowadził z Brightonu Alexisa Mac Allistera za 42 mln, bez wątpienia będzie próbował obniżyć wymaganą przez Mewy kwotę.