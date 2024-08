PHC Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Fabio Carvalho odchodzi z Liverpoolu, dołączy do Brentford

Liverpool jako jeden z nielicznych klubów w Premier League bez gwałtownych ruchów działa na rynku transferowym. Jak dotąd The Reds skupili się bardziej na rozstaniach z zawodnikami niż transferach przychodzących. Póki co do klubu nie trafił żaden nowy nabytek, lecz kilku piłkarzy oficjalnie pożegnało się z drużyną. Wśród nich znaleźli się m.in. Joel Matip, Thiago Alcantara czy Adrian. Lada dzień do tego grona dołączy Fabio Carvalho, bowiem Portugalczyk zasili szeregi Brentford. O transferze skrzydłowego poinformował Fabrizio Romano.

Fabio Carvalho przychodził do Liverpoolu z dużymi nadziejami. Z młodym piłkarzem wiązano ogromne nadzieje, bowiem 21-latek był wyróżniającą się postacią w poprzednim klubie, czyli Fulham. Choć kwota transferu, za którą trafił na Anfield Road, nie robiła wrażenia (5,9 mln euro), to spodziewano się po nim znacznie więcej, niż zdołał pokazać. Finalnie nie był w stanie przebić się do pierwszego składu, co skutkowało wypożyczeniem do RB Lipsk czy Hull City. Po roku spędzonym poza Liverpoolem podjęto decyzję o sprzedaży piłkarza.

Liverpool na transakcji z udziałem Carvalho zarobi 20 milionów funtów plus ewentualne dodatki. Jak zaznacza inne źródło, a mianowicie portal A Bola zawodnik niebawem zjawi się w nowym klubie, gdzie przejdzie testy medyczne. Po badaniach utalentowany skrzydłowy złoży podpis pod kontraktem z Brentford.

Carvalho w Liverpoolu rozegrał 21 spotkań, w których trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.