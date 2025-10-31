Liverpool chce odzyskać pomocnika. To będzie duża niespodzianka

Liverpool wypożyczył Harveya Elliotta do Aston Villi. Jak podaje portal "TBR Football", mistrzowie Anglii wciąż wiążą nadzieje z pomocnikiem i liczą na jego powrót na Anfield po zakończeniu sezonu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Harvey Elliott nadal w planach Liverpoolu. Klub rozważa jego powrót

Liverpool uważnie obserwuje sytuację 22-letniego angielskiego rozgrywającego Harveya Elliotta, który obecnie występuje w barwach Aston Villi. Wychowanek Fulham dołączył do klubu z Birmingham w letnim oknie transferowym, jednak napotkał problemy z regularnymi występami w zespole Unaia Emery’ego.

Jak informuje Graeme Bailey z portalu „TBR Football”, The Reds nie zamierzają całkowicie rezygnować z Elliotta i wciąż wierzą, że może mieć przyszłość na Anfield. Pomocnik trafił na Villa Park i na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu po zakończeniu sezonu, lecz mistrzowie Anglii zabezpieczyli się, zachowując w umowie klauzulę odkupu.

Elliott to wciąż jeden z najbardziej utalentowanych angielskich pomocników. Może występować zarówno na środku pomocy, jak i na skrzydłach. W trwającym sezonie 22-latek rozegrał siedem spotkań, a w meczu Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Brentfordowi wpisał się na listę strzelców.

Mimo trudnych początków w Aston Villi, Elliott nadal jest wysoko ceniony w angielskim futbolu. Teraz jednak musi udowodnić swoją wartość i przekonać do siebie Emery’ego, że zasługuje na regularne miejsce w składzie. Jego przyszłość – czy to w Birmingham, czy ponownie w Liverpoolu – będzie zależeć od tego, jak poradzi sobie w drugiej części sezonu. Fachowy portal Transfermakrt.de wycenia Anglika na 35 milionów euro