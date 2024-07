Liverpool chce gwiazdę reprezentacji Anglii. Szykuje się rekordowy transfer

Marc Guehi z Crystal Palace stał się w ostatnich dniach głównym celem transferowym Liverpoolu, donosi "TEAMtalk". Jednak cena, jaką będą musieli zapłacić The Reds, może osiągnąć rekordowe wartości, ale pojawiają się sugestie, że piłkarz sam pragnie transferu do Anfield Road.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Slot chce wprowadzić swoją tożsamość do Liverpoolu

Arne Slot, nowy menedżer Liverpoolu, ma nadzieję szybko przekazać swoje pomysły zawodnikom The Reds. Holender zastąpił Jurgena Kloppa, który zbudował swoją legendę na Anfield Road, będąc jednym z najbardziej utytułowanych i charyzmatycznych trenerów w historii klubu. Slot wie, że musi działać po swojemu, zamiast naśladować poprzednika, choć z pewnością czerpie inspirację z jego stylu zarządzania.

Slot, który zdobył dwa trofea w dwóch sezonach z Feyenoordem, wnosi do Liverpoolu zwycięską mentalność. Chociaż jego styl zarządzania zawodnikami ma pewne podobieństwa do stylu Kloppa, nowy trener chce wprowadzić własną tożsamość do zespołu. Częścią tego procesu będzie pozyskanie nowych zawodników, a głównymi celami klubu na to lato są lewoskrzydłowy, środkowy obrońca i defensywny pomocnik.

Poszukiwanie defensywnych wzmocnień jest szczególnie interesujące. Liverpool stracił okazję na transfer Leny’ego Yoro, który wydawał się zmierzać do Realu Madryt, a teraz jest blisko Manchesteru United. Na szczęście dla The Reds, mają już inny duży cel – Marc Guehi. 24-letni obrońca Crystal Palace był uznawany za jednego z wyróżniających się zawodników Anglii na Euro 2024, będąc filarem obrony. Chociaż Anglia ostatecznie nie sięgnęła po trofeum, występy Guehiego przyciągnęły uwagę wielu klubów, w tym Realu Madryt.

Marc Guehi priorytetem Liverpoolu na letnie okienko

Jednak to Liverpool jest na czele wyścigu o jego transfer. “TEAMtalk” podaje, że „The Reds” i Crystal Palace rozpoczęli już wstępne rozmowy na temat transferu. Crystal Palace oczekuje za swoją gwiazdę kwoty co najmniej 65 milionów funtów, a może nawet 70 milionów funtów. Chociaż cena jest wysoka, Liverpool jest gotowy ją zapłacić.

Liverpool potrzebuje zastępcy Joela Matipa, który odszedł z klubu po zakończeniu sezonu oraz planuje przyszłość po Virgilie van Dijku, który w zeszłym tygodniu skończył 33 lata. Guehi, ze swoim doświadczeniem i umiejętnościami, wydaje się idealnym kandydatem do wzmocnienia defensywy The Reds. Sam Anglik jest podekscytowany perspektywą przeprowadzki do Liverpoolu, ale z szacunku do Crystal Palace nie naciska na transfer i spokojnie czeka, aż oba kluby osiągną porozumienie.

Zobacz również: Impas w rozmowach Arsenalu i Bologni ws. Calafiorego. Transferu nie będzie?