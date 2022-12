PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez dobrymi występami na mistrzostwach świata w Katarze przykuł uwagę wielu europejskich klubów, jednak najbardziej oczarowany grą argentyńskiego pomocnika jest Liverpool, który już poczynił pierwsze ruchy, by sprowadzić go na Anfield Road.

Enzo Fernandez przykuł uwagę europejskich gigantów

Najbardziej zainteresowany Argentyńczykiem jest Liverpool

Pomocnik ma klauzulę odejścia w wysokości 120 mln euro

Enzo Fernandes przymierzany do Liverpoolu

Podczas mistrzostw świata niektórzy zawodnicy dają się poznać szerszej publiczności, dzięki znakomitym występom. Jednym z nich jest Enzo Fernandez. Gracz Benfiki Lizbona raczej nie był zawodnikiem, o którym nikt wcześniej nie słyszał, ale grą na mundialu znacznie zwiększył swoje akcje w europejskiej piłce.

Według Calciomercato.com pomocnikiem reprezentacji Argentyny bardzo poważnie zainteresował się Liverpool, który chętnie widziałby go w swojej drużynie. Jak donoszą media poczyniono już pierwsze kroki w temacie sprowadzenia go do Premier League.

Problemem okazuje się jednak kwota odstępnego. Benfica Lizbona nie ma intencji sprzedawać jednego ze swoich najlepszych zawodników, natomiast w kontrakcie zawodnika istnieje klauzula odejścia wynosząca 120 milionów euro. Tyle, na ile wyceniany jest Jude Bellingham, który również mocno łączony jest z transferem do Liverpoolu.

Szewczenko zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Tomasz Ćwiąkała wskazał, kto może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak donosi polski dziennikarz “coś się dzieje” na linii PZPN – Andrij Szewczenko, choć nie ma potwierdzenia, czy to faktycznie Ukrainiec zostanie następcą Czesława Michniewicza. Wciąż nie wiadomo, czy Michniewicz pozostanie na stanowisku Według Tomasza Ćwiąkały szanse na to są niewielkie Jego zdaniem nowym selekcjonerem Czytaj dalej…

Tak wysoka opłata za transfer wcale nie odstrasza The Reds w pozyskaniu utalentowanego pomocnika. Liverpool jest gotowy pokonać Real Madryt w walce o 21-latka wykładając na stół olbrzymie pieniądze. Anglicy będą musieli jednak dokonać wyboru, ponieważ podczas jednego okienka transferowego nie będą mogli sobie pozwolić na pozyskanie zarówno Bellinghama, jak i Fernadeza.

Enzo Fernandez trafił do Benfiki Lizbona w lipcu tego roku z River Plate za 22 miliony euro. W tym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobywając trzy gole i notując pięć asyst.

Zobacz również: Dwóch ważnych graczy Argentyny gotowych na półfinał