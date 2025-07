Liverpool zainteresowany gwiazdą PSG. To byłby hit transferowy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bradley Barcola w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool FC pozostaje aktywny na rynku transferowym. Mistrzowie Anglii nie zamierzają na tym etapie kończyć zakupów, mimo że od początku letniego okna wydali około 300 milionów euro. Na Anfield Road trafili już m.in Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen, Hugo Ekitike z Eintrachtu Frankfurt czy Milos Kerkez z Bournemouth.

Jednym z głównych celów transferowych The Reds jest Alexander Isak. Napastnik Newcastle United od dłuższego czasu przyciąga uwagę topowych klubów. Na liście życzeń Arne Slota znalazł się także skrzydłowy Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Piłkarz jest wyceniany na kwotę 70 milionów euro. Co istotne, władze paryskiego klubu stoją na ten moment na stanowisku, że Francuz nie jest na sprzedaż.

22-letni reprezentant Trójkolorowych w minionych rozgrywkach zdobył 21 bramek i dorzucił 21 asyst na wszystkich frontach. Obecny kontrakt Barcoli na Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2028 roku i pojawiają się doniesienia, że PSG zamierza usiąść do rozmów w sprawie przedłużenia pobytu. Francuz przed transferem do PSG w 2023 roku reprezentował barwy Lyonu.