Pressfocus Na zdjęciu: Jesse Lingard i Emerson Royal

Aktualnie trwa przerwa w piłce klubowej. Wielu graczy korzysta z urlopów, z kolei Jesse Lingard po cichu dogaduje swój transfer. Anglik oczekuje regularnych występów, ale nie może liczyć na to w Man Utd. Do tego kontrakt pomocnika wygasa wraz z końcem sezonu. Newcastle zamierza wypożyczyć 29-latka, jednak negocjacje z Czerwonymi Diabłami nie należą do najłatwiejszych.

Jesse Lingard szuka ucieczki z Old Trafford

Newcastle prowadzi twarde negocjacje z Man Utd

Dla ekipy z Old Trafford to ostatnia okazja, aby zdobyć jakiekolwiek pieniądze za 29-latka, stąd oczekują sporej sumy za pożyczkę

Lingard otwarty na przeprowadzkę na St. James’ Park

Wcześniej wieści o potencjalnym przejściu Jesse Lingarda do Newcastle nie traktowano zbyt poważnie. Z biegiem czasu okazało się, że jest w tym cień prawdy. Zawodnik jest świadomy w jakiej sytuacji znajdują się Sroki. Z racji na swój wygasający w czerwcu kontrakt, chciałby zaliczyć serię świetnych występów przed rozstaniem z Man Utd. Wszystko po to, by latem otworzyć furtkę do topowych zespołów, kiedy będzie mógł szukać nowego pracodawcy na zasadzie wolnego transferu.

Według Martina Blackburna z The Sun, szefowie z Old Trafford oczekują opłaty za wypożyczenie oraz premii, jeśli zawodnicy Howe’a pozostaną w Premier League. Jak twierdzą raporty, Sroki pogodziły się już z wymaganiami Czerwonych Diabłów. Obie strony wróciły do rozmów, a w grze są naprawdę spore pieniądze. Pensja Lingarda to 150 tyś. funtów tygodniowo. Trzeba doliczyć jeszcze opłatę za transfer w wysokości 2,5 mln funtów. Nie ma tylko pewności, co do czerwcowej premii, której oczekuje Man Utd.

Nawet Fabrizio Romano poinformował o determinacji Newcastle. Klub z St. James’ Park ciężko pracuje nad finalizacją całej transakcji, ale powoli widać już światełko w tunelu.

Newcastle will push again on Jesse Lingard deal in the next hours. Magpies board working hard to sign Jesse at least until the end of the season, then he'll become a free agent. ⚪️ #NUFC



Negotiations ongoing with both Manchester United and Lingard representatives. pic.twitter.com/MNzyoB3nLq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2022

– “Newcastle ponownie naciska na przenosiny Lingarda. Zarząd Srok ciężko pracuje, aby podpisać kontrakt do końca sezonu. Trwają negocjacje zarówno z przedstawicielami Man Utd, jak i Lingarda” – przekazał Romano.

Pomocnik znalazł się już w podobnej sytuacji w poprzednim sezonie. Wówczas zimą zasilił West Ham. Był to dobry ruch, bo Lingard w dużej mierze przyłożył się do awansu Młotów do Ligi Europy. Z kolei swoją przygodę w Londynie zakończył z dziewięcioma golami i pięcioma asystami w 16 występach.

