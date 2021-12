PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Według doniesień niemieckiego Sportu, szanse na transfer Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt zmalały niemalże do zera. Królewscy skupiają się na zapewnieniu sobie usług młodszego Erlinga Haalanda.

Real Madryt miał być zainteresowany sprowadzeniem Roberta Lewandowskiego

Obecnie jednak Królewscy skupiają się na transferze Erlinga Haalanda jako nowego napastnika

Najpierw jednak, madrytczycy muszą pozbyć się z klubu niechcianych zawodników

Lewandowski znika z radarów Realu Madryt

Robert Lewandowski to bezapelacyjnie jeden z najlepszych napastników na świecie. W obecnym sezonie Polak rozegrał 24 spotkania i strzelił w nich aż 29 bramek! Mimo zaawansowanego wieku i prawdopodobnie wysokich wymagań Bayernu Monachium, 33-latek jest obiektem marzeń dla wielu gigantów. Jeszcze niedawno wydawało się, że jeśli kapitan Biało-czerwonych opuści Bawarię, najprędzej trafi do Realu Madryt.

Niemiecki Sport, powołując się na Diario Sport donosi jednak, że Florentino Perez wykluczył transfer Lewandowskiego. Jak wiadomo, Los Blancos skupiają się obecnie na potwierdzeniu przenosin Kyliana Mbappe. Ich kolejnym celem ma być Erling Haaland.

Javier Tebas przyznał ostatnio, że Królewscy, w przeciwieństwie do Barcelony, mogliby sobie w tym momencie pozwolić na sprowadzenie 21-letniego napastnika Borussii Dortmund.

Zanim jednak lider tabeli La Ligi ruszy na zakupy, musi pozbyć się części niechcianych graczy. Na szczycie listy “do odstrzału” znajdują się Mariano Diaz, Eden Hazard i Gareth Bale. O ile sytuacja Walijczyka jest jasna, bo jego kontrakt wygaśnie wraz z końcem sezonu, o tyle sprzedaż dwóch pozostałych może być problematyczna. O Belga pytał ponoć Newcastle United. Nie jest to zainteresowanie, na jakim zależy Realowi Madryt, ale przynajmniej start do rozmów. Mariano Diazem nie interesuje się zaś nikt. Sytuacja – dla klubu – jest o tyle kiepska, że kontrakt napastnika obowiązuje jeszcze przez półtora roku i nie zamierza on akceptować gorszej finansowo oferty.

Obaj zawodnicy rzadko mają w tym sezonie okazję, by się wykazać. Hazard rozegrał łącznie zaledwie 424 minuty w dwunastu spotkaniach, a Diaz pojawił się na murawie zaledwie dwukrotnie.

