fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski to zawodnik, który od kilku tygodni przyciąga uwagę kibiców w Hiszpanii. Wpływ na taki stan rzeczy ma zainteresowanie FC Barcelony polskim napastnikiem. Dziennikarz Gerard Romero podał, że prawdopodobieństwo zrealizowania transakcji wynosi 90 procent.

Nie milkną doniesienia na temat zmiany klubu przez Roberta Lewandowskiego

Nowe wieści na temat polskiego napastnika przekazał dziennikarz Gerard Romero

Znany żurnalista przekonuje, że 90 procent wynoszą szanse na transfer Polaka do Barcelony

Lewandowski coraz bliżej giganta La Liga

Robert Lewandowski to zawodnik, mający umowę ważną z Bayernem Monachium do końca czerwca przyszłego roku. Zawodnik już zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu z Bawarczykami. Gigant Bundesligi może mieć tym samym latem jedną z ostatnich okazji na sprzedaż piłkarza za rozsądne pieniądze.

Faworytem do pozyskania Lewandowskiego jest FC Barcelona. Ostatnia propozycja Katalończyków za polskiego zawodnika to 32 miliony euro plus pięć milionów euro w formie bonusów. Bayern jest jednak gotowy zacząć rozmowy negocjacyjne, dopiero gdy pojawi się na stole 40 milionów euro.

Barca nie jest jedynym klubem zainteresowanym reprezentantem Polski. Chęć pozyskania piłkarza wyrażają też takie kluby jak Chelsea i PSG. Lewandowski nie ukrywa jednak, że rozważa tylko przeprowadzkę do klubu z Camp Nou. Dziennikarz Gerard Romero ocenia szanse na transfer na poziomie 90 procent.

Najlepszy strzelec ligi niemieckiej w ostatniej kampanii strzelił w sezonie 2021/2022 łącznie 50 goli w 46 spotkaniach. W drużynie narodowej rozegrał jak dotąd 131 spotkań, zdobywając w nich 76 bramek.

