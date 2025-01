Media: Lewandowski rozważa odejście. FC Barcelona wybrała następcę

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

El Nacional: Lewandowski może odejść. Gyokeres kandydatem Barcelony

Robert Lewandowski co jakiś czas jest łączony ze zmianą klubu. W Hiszpanii wokół gwiazdora Dumy Katalonii wywiązała się debata, której przewodnim tematem jest jego wiek. Polak w sierpniu tego roku skończy 37 lat, a więc nieuchronnie zbliża się do momentu zakończenia kariery. Ten fakt zmusza FC Barcelonę do rozglądania się za nowym napastnikiem, który byłby w stanie długoterminowo zastąpić “Lewego”.

Portal El Nacional twierdzi, że Lewandowski jest świadomy poczynań Barcelony i z tego powodu rozważa odejście. Polakiem nieustannie mają się interesować kluby z Arabii Saudyjskiej, które kuszą przede wszystkim gigantycznymi pieniędzmi. Jednak zdecydowanie bardziej prawdopodobna wydaje się przeprowadzka do amerykańskiej MLS. Niegdyś w wywiadzie z TVP Sport “Lewy” przyznał, że nie wyklucza takiej opcji.

IDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

W opublikowanym artykule wspomniano również o możliwym następcy Lewandowskiego. Mianowicie miałby nim zostać Viktor Gyokeres ze Sportingu CP, który latem będzie szukał wyzwania w dużo silniejszym klubie. Ponoć za Szweda trzeba zapłacić minimum 70 milionów euro, co zmusza FC Barcelonę do ponownego pochylenia się nad finansami.

Żeby móc sobie pozwolić na swobodną rywalizację o Gyokeresa, Duma Katalonii będzie musiała kogoś sprzedać. W gronie faworytów wymienia się m.in. Frenkiego de Jonga, Ansu Fatiego, Erica Garcię i Fermina Lopeza.