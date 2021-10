Lewy na okładce zagranicznego dziennika; Polak chce nowego wyzwania

Robert Lewandowski znalazł się na okładce madryckiego AS-a. Według tamtejszych dziennikarzy Polak chce odejść z Bayernu Monachium następnego lata, a jego priorytetem są przenosiny do Realu Madryt.

Robert Lewandowski znalazł się na okładce jednego z największych hiszpańskich dzienników

Tamtejsi dziennikarze uważają, że Polak nie jest w pełni zadowolony z postępowania Bayernu i chce latem poszukać nowych wyzwań

Priorytetowym kierunkiem dla snajpera ma być gigant La Ligi – Real Madryt

Lewandowski na okładce AS-a, Polak trafi do Realu Madryt?

Nie cichną głosy o niepewnej przyszłości Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Ostatnio informowaliśmy, że o kapitana reprezentacji Polski zabiegać ma Manchester City. Sam 33-latek ma ponoć nie być w pełni szczęśliwy w stolicy Bawarii. Uważa, że włodarze klubu ociągają się z propozycją nowego kontraktu. Obecny kończy się latem 2023 roku, a więc za rok Bayern będzie miał ostatnią szansę, by zarobić na Lewandowskim pieniądze, jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia. Ponadto Polaka irytują mnożące się plotki na temat “polowania” Die Roten na Erlinga Haalanda. Jasne jest bowiem, że gwiazda tej klasy nie zamierza przechodzić do rekordowych mistrzów Niemiec, by siedzieć na ławce rezerwowych.

Oliwy do ognia dolał madrycki AS. Jedna z największych gazet w Hiszpanii umieściła Lewandowskiego na okładce swojego sobotniego wydania. Według tamtejszych dziennikarzy Polak rzeczywiście chce odejść z Bayernu, a priorytetem ma być dla niego transfer do Realu Madryt. 33-latek chce ostatniego, wielkiego wyzwania, po ponad dekadzie sukcesów w Bundeslidze. Ponadto, choć “Lewy” dobrze dogaduje się z Julianem Nagelsmannem, ma cieszyć się na możliwość ponownej współpracy z Carlo Ancelottim.

🌓¡Buenas noches!



🗞️ Ya tenemos #PortadAS de este sábado 16 de octubre



🇵🇱 Lewandowski prefiere al Madrid pic.twitter.com/qaT2fSKWPu — Diario AS (@diarioas) October 15, 2021

Trudno określić, ile w tych doniesieniach jest prawdy, a ile myślenia życzeniowego czy walki o lepszą umowę ze strony Bayernu. Warto jednak zauważyć, że byłby to transfer nietypowy dla Florentino Pereza. Prezes Królewskich od lat odmładza drużynę, a jego najbliższymi celami mają być Kylian Mbappe i Erling Haaland. Ponadto w życiowej formie znajduje się Karim Benzema, więc sprowadzenie kapitana Biało-czerwonych wydaje się mało prawdopodobne.

Sam Lewandowski jest tak skuteczny, jak zdążył nas do tego przyzwyczaić. W tym sezonie strzelił dla Bayernu trzynaście bramek w dziesięciu spotkaniach. Ponadto w sześciu spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata zanotował trzy gole i tyle samo asyst.

