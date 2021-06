Chelsea FC według najnowszych informacji niemieckich dziennikarzy jest zdecydowana na to, aby pozyskać latem nowego napastnika. Głównym celem The Blues jest Erling Haaland. Niemniej decydenci londyńskiej ekipy mieli przygotować także listę, która uwzględnia alternatywne rozwiązania.

Chelsea ma ambitne plany letnie okienko transferowych

Głównym celem wydaje się Erling Haaland, a alternatywą ma być Robert Lewandowski

Media nie przestają spekulować na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski

Lewandowski może zostać celem numer jeden dla Chelsea

Chelsea FC wygrała w ostatnim sezonie Ligę Mistrzów, ale nie zamierza się tym zadowalać. W kolejnej kampanii The Blues chcą ponownie wygrać elitarne rozgrywki. Ponadto mają nadzieję, że uda im się wygrać mistrzostwo Premier League.

Sternicy Chelsea szykują się zatem do letnich zbrojeń. Gdyby ostatecznie nie udało się przekonać reprezentanta Norwegi do transferu, to według informacji Sport1 na celowniku angielskiego klubu znajdzie się Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski jest podobno otwarty, aby spróbować swoich sił w nowej lidze.

32-latek ma za sobą udany sezon z Bayernem Monachium, wygrywając mistrzostwo Niemiec. Przede wszystkim Lewandowski osiągnął sukces indywidualny, jakim jest pobicie rekordu Gerda Muellera pod względem bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi.

Polski napastnik ogólnie strzelił 48 goli w ostatnim sezonie w 40 występach. Od początku swojej przygody z ekipą z Allianz Arena rozegrał 329 spotkań, strzelając w nich 294 gole. Lewandowski zdobył też bramkę w trakcie Euro 2020 przeciwko Hiszpanii na stadionie w Sewilli. Okazję na poprawę tego dorobku zawodnik będzie miał w starciu ze Szwecją w środowym starciu w Sankt Petersburgu.

