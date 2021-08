Chyba nikt nie spodziewał się, że mimo problemów finansowych związanych z pandemią czekać nas będzie jedno z najbardziej pasjonujących okienek transferowych w historii. W piątek cały świat żył przenosinami Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był o krok od Manchesteru City, ale ostatecznie powrócił do Manchesteru United. Teraz najbardziej pasjonującą sagą jest ewentualny transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Zachęcamy do śledzenia relacji “na żywo” z rynku transferowego, gdzie na bieżąco będziemy informować o kolejnych ruchach transferowych w najsilniejszych europejskich ligach.

