Nic już nie zatrzyma romantycznego powrotu Cristiano Ronaldo do Manchesteru United. Czerwone Diabły doszły do porozumienia z Juventusem, a także samym piłkarzem. Portugalczyk zaakceptował warunki kontraktu i lada dzień zjawi się na testach medycznych, po których złoży wyczekiwany podpis pod lukratywną umową.

Kiedy do gry o podpis Cristiano Ronaldo wkroczył Manchester City, legendy Czerwonych Diabłów nie kryły swojego zaskoczenia. Ze strony Obywateli nie padły jednak żadne konkrety, co w przypadku ostatnich dni okna transferowego brutalnie wykorzystał Manchester United. Klubowe władze z Old Trafford w błyskawicznym tempie nawiązały kontakt z Jorge Mendesem i również szybko przedstawiły ofertę wykupu piłkarza oraz proponowanego kontraktu.

Co więcej, jeszcze w piątek rano z Portugalczykiem rozmawiał sam sir Alex Ferguson, który w dużej mierze przyczynił się do zmiany decyzji Ronaldo. Media twierdziły, że 36-latek był zdecydowany na przyłączenie do The Citizens. Wszystko zmieniło się właśnie po tym jak agent zawodnika rozpoczął rozmowy z United.

