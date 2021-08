Borussia Dortmund prowadzi rozmowy z Manchesterem United w sprawie transferu prawego obrońcy Diogo Dalot. Jak informuje Sky Sports, klub z Signal Iduna Park jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem zawodnika Czerwonych Diabłów jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego.

Diogo Dalot nie może liczyć na regularne występy w Manchesterze United i ponownie jest łączony z odejściem z klubu

Portugalczyk, który poprzedni sezon spędził na zasadzie wypożyczenia w Milanie, teraz znajduje się na celowniku Borussii Dortmund

Niemiecki klub jest zainteresowany pozyskaniem Dalot na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu

Dalot ponownie wypożyczony?

22-letni Portugalczyk, który na Old Trafford trafił trzy lata temu za 19 milionów funtów z FC Porto, do tej pory nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie Manchesteru United i nieustannie jest łączony ze zmianą klubu.

Poprzedni sezon Dalot spędził na wypożyczeniu w AC Milan, w którego barwach rozegrał 21 spotkań i zdobył jednego gola na boiskach Serie A. Latem wrócił jednak do Manchesteru, gdzie musi jednak zadowolić się rolą dublera dla Aarona Wan-Bissaki. Co prawda jego szanse na występy wzrosły po tym jak Czerwone Diabły wypożyczony Brandona Williamsa i Axela Tuanzebe odpowiednio do Norwich City i Aston Villi, ale nie ma wątpliwości, że o regularnie pojawianie się na murawie może być mu trudno.

Niewykluczone, że dobrym rozwiązaniem dla Dalot byłyby przenosiny do Dortmundu. Borussia jest poważnie zainteresowana jego pozyskaniem, a w grę wchodzi wypożyczenie z opcją definitywnego transferu. Klub z Signal Iduna Park ma jednak mało czasu na przekonanie do tego pomysłu przede wszystkim przedstawicieli Manchesteru United.

