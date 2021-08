Wraz z odejściem Kyliana Mbappe z PSG pojawiły się plotki twierdzące, że Richarlison zastąpi utalentowanego francuza w ekipie paryżan. Wszystkiemu zaprzeczył jednak Rafael Benitez. Trener Evertonu wysłał jasny komunikat do wszystkich zainteresowanych podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Richarilson znalazł się na radarze Paris Saint-Germain

Paryżanie powoli godzą się z odejściem Mbappe tego lata, więc szukają zastępstwa dla 22-latka

Rafael Benitez przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie i wygląda na to, że Brazylijczyk nigdzie się nie wybiera

PSG szuka następcy Mbappe

O tym, że Kylian Mbappe w końcu opuści Paryż mówiło się od dawna. Utalentowany Francuz naciskał klubowe władze o wzmocnienie kadry, po to aby wywalczyć najważniejsze trofea w Europie. Kiedy do PSG dołączył Lionel Messi, 22-latek automatycznie został przyćmiony przez Argentyńczyka, co według mediów nie przypadło do gustu Mbappe.

Stąd też otoczenie piłkarza dało zielone światło Realowi Madryt na podjęcie negocjacji w celu wykupu usług młodej gwiazdy. Wygląda na to, że paryżanie powoli godzą się z odejściem swojego zawodnika. Królewscy są skłonni zaoferować 180 mln euro oraz już uzgodnili kontrakt z samym piłkarzem, który miałby obowiązywać do 2027 r.

Bez większych namysłów można stwierdzić, że Mbappe taką decyzją utarł nosa właścicielom PSG. Mówiono przecież, że wicemistrzowie Francji skompletowali atak marzeń, który jak na ironię losu ani razu nie został nawet przetestowany. Oliwy do ognia mogło dolać natomiast zachowanie kibiców Paris Saint-Germain tuż przed inauguracją sezonu. Wówczas cały stadion podczas prezentacji kadry na 1. kolejkę, zaczął buczeć przy nazwisku 22-latka.

Richarlison zostanie w Evertonie

Z Francji doszły nas również słychy, że Neymar namawia Richarlisona na przenosiny do Ligue 1. Obaj panowie są dobrymi kolegami z reprezentacji Brazylii. W dodatku skrzydłowy Evertonu ma za sobą całkiem udane występy na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie z kadrą sięgnął po złoty medal.

Do wszystkich wiadomości związanych potencjalną zmianą pracodawcy przez Richarlisona odniósł się menadżer The Toffies, Rafael Benitez.

– Nie rozważamy sprzedaży Richarlisona. On jest naszym zawodnikiem, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że w tym roku zdobędzie dla nas dużo goli – rozpoczął Benitez.

– Cały czas krążą plotki, ale jako trenerzy musimy skoncentrować się na tym, co mamy. Richarlison jest z nami i koniec tematu – dodał.

Bardziej realnym scenariuszem jest pożegnanie przez Evrton, Moise Keana oraz Jamesa Rodrigueza. Młody napastnik prawdopodobnie zostanie wykupiony przez Juventus, z kolei Kolumbijczyk miał usłyszeć od trenera, że nie jest w planach zespołu na ten sezon.

Przeczytaj również: Lionel Messi coraz bliżej debiutu w PSG