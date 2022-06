PressFocus Na zdjęciu: Clement Lenglet

Olympique Marsylia poszukuje wzmocnień przed nadchodzącym wyzwaniem w Lidze Mistrzów. Jorge Sampaoli chciałby wypożyczyć z Barcelony Clementa Lengleta. Trener pamięta Francuza ze współpracy w Sevilli.

FC Barcelona jest zdeterminowana, by sprzedać Clementa Lengleta tego lata

Olympique Marsylia chciałaby wypożyczyć Francuza

Na taki transfer naciska Jorge Sampaoli. Trener prowadził obrońcę w Sevilli

Sampaoli chce sprowadzić starego znajomego do Marsylii

FC Barcelonę czeka latem rewolucja transferowa. Klub jest zdeterminowany, by pożegnać się z zawodnikami niespełniającymi wymogów gry na najwyższym poziomie, a zarazem inkasujących znaczne pensje. Na szczycie tej listy znajduje się francuski duet stoperów: Clement Lenglet – Samuel Umtiti. Pierwszy z wymienionych może niebawem opuścić Camp Nou, choć nie na warunkach preferowanych przez Dumę Katalonii.

O Lengleta zabiega ponoć Olympique Marsylia. Francuzi przygotowują kadrę na nadchodzącą rywalizację w Lidze Mistrzów. 27-latek ma wysokie notowania u trenera francuskiej drużyny. Jorge Sampaoli prowadził go przez pół roku w Sevilli. W tamtym czasie stoper był etatowym członkiem wyjściowej jedenastki. Co ciekawe, to ten szkoleniowiec rekomendował mu odejście do Barcelony, do czego ostatecznie doszło w 2018 roku.

Problemem w przypadku środkowego obrońcy jest jego wysoka pensja. Marsylczycy zapewne spróbują wynegocjować z Blaugraną podział tej kwoty. Sam Lenglet podobno się waha. Z jednej strony chciałby powalczyć o wyjazd na nadchodzące mistrzostwa świata, a nie zrobi tego, siedząc na ławce w Katalonii. Stoper zna jednak fanatycznych kibiców OM i obawia się ich reakcji w przypadku kilku błędów. A te zdarzały się Francuzowi regularnie w ostatnich sezonach. Niebawem powinniśmy poznać przyszłość 27-latka. Mateu Alemany chciałby maksymalnie do połowy lipca ukształtować kadrę na najbliższy rok.

Lenglet rozegrał w minionej kampanii 27 meczów. Zanotował w nich jedną asystę.

