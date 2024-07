Leicester wzmocniło ofensywę. Transfer wewnątrz Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bobby De Cordova-Reid

Oficjalnie: Bobby De Cordova-Reid wzmocnił Leicester City

Leicester City, po roku rozłąki, wróciło do Premier League. Klub nie chce jednak zagościć na jeden sezon w elicie, dlatego rozpoczął pracę na rynku transferowym. Już wiemy, że w zespole „Lisów” zostaje na Issahaku Fatawu. Zawodnik urodzony w Ghanie bowiem został wykupiony ze Sportingu Lizbona za 17 milionów euro.

W sobotnie popołudnie Leicester City pochwaliło się kolejną transakcję. Beniaminek Premier League ogłosił transfer Bobby’ego De Cordovy-Reida. Jamajczyk przeniósł się z Fulham do zespołu „Lisów” na zasadzie wolnego transferu. 31-latek związał się z nowym klubem umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku.

– Przybycie tutaj jest wyjątkowym momentem. To przyjemne uczucie. Cieszę się, że tu jestem i nie mogę się doczekać, żeby wznowić treningu. Miałem długą rozmowę z trenerem. Opowiedział mi o wizji klubu. W zasadzie rozmawiałem z nim kilka razy i był bardzo pewny w tym, czego chce i co we mnie widzi. Wierzy we mnie i to jest dla mnie najważniejsze – powiedział Bobby De Cordova-Reid po podpisaniu umowy.

Reprezentant Jamajki w minionym sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Fulham. 31-latek w tym czasie zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.