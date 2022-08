fot. PressFocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Chelsea chce tego lata dokonać kolejnego wzmocnienia defensywy, a jej działania skierowane są w stronę Wesleya Fofany. Wszystkie dotychczasowe oferty zostały jednak odrzucone przez Leicester City, które chce zarobić na sprzedaży Francuza 95 milionów euro.

Wesley Fofana stał się w ostatnich tygodniach celem transferowym Chelsea

The Blues złożyli już kilka ofert za Francuza, jednak żadna nie znalazła uznania w oczach Leicester City

Lisy oczekują za swojego defensora kwoty w wysokości 95 milionów euro

Leicester City wyceniło Fofanę

Chelsea od początku okienka rozgląda się za jakościowym wzmocnieniem defensywy. Jest to następstwo odejścia Andreasa Christensena i Antonio Rudigera, którym wraz z końcem czerwca wygasły kontrakty.

The Blues zdołali już ściągnąć Kalidou Koulibaly’ego z Napoli oraz Marca Cucurellę z Brighton, ale przy grze z trzema środkowymi obrońcami to za mało. Nie udało się im wygrać rywalizacji z FC Barceloną o Julesa Kounde, a Nathan Ake i Presnel Kimpembe nie zdecydowali się na przeprowadzkę do Londynu.

Z tego powodu Chelsea zaczęła badać sytuację Wesleya Fofany, który przed odniesieniem kontuzji imponował swoją grą w rozgrywkach Premier League. Leicester City otrzymało od londyńczyków dotychczas już kilka ofert, lecz wszystkie zostały odrzucone.

Lisy chcą zatrzymać Francuza u siebie, ale nie będą w stanie oprzeć się przed ogromnymi pieniędzmi. W piątek media poinformowały, że są oni gotowi sprzedać Fofanę za kwotę 95 milionów euro. Chelsea do tej pory oferowała kilkanaście milionów mniej.

Nie wiemy jak na tę informację zareaguje drużyna Thomasa Tuchela. Nie jest tajemnicą, że Fofana swoją charakterystyką gry idealnie wpasowuje się do taktyki niemieckiego menedżera, zatem można spodziewać się kolejnych prób ściągnięcia go do Londynu.

