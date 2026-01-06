Legia Warszawa zainteresowana napastnikiem z 3. ligi angielskiej!

Legia Warszawa szuka wzmocnień w trakcie zimowego okna transgerowego. Z informacji serwisu TV2 wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Lasse Nordas. To napastnik Luton Town, które gra na 3. poziomie rozgrywkowym w Anglii.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Nordas znowu na radarze Legii Warszawa. W grę wchodzi wypożyczenie

Legia Warszawa powoli rozpoczyna budowę kadry pierwszego zespołu na rundę wiosenną. Wiadomo, że z klubem pożegnali się dwaj piłkarze. Marco Burch rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, a Noah Weisshaupt wrócił do Freiburga. Blisko odejścia jest także Kacper Tobiasz. O bramkarza zabiega Samsunspor, o czym Goal.pl informował jako pierwszy latem ubiegłego roku.

Kibice stołecznego klubu mogą spodziewać się również transferów przychodzących. Aktualnie w mediach krąży temat sprowadzenia Bartłomieja Drągowskiego. Natomiast w grę wchodzi również wypożyczenie napastnika, o którego Legia zabiegała rok temu.

Jak poinformował serwis TV2, chodzi o Lasse Nordasa, który obecnie występuje w Luton Town. Klub, który jeszcze niedawno grał w Premier League aktualnie gra na 3. poziomie rozgrywkowym w Anglii. W obecnym sezonie uzbierał 18 spotkań, w których zdobył łącznie 4 gole. Do zespołu z Kenilworth Road przeniósł się w styczniu 2025 roku z norweskiego Tromso. Wcześniej był także związany z największym klubem w Norwegii, jakim jest Bodo/Glimt.

Wypożyczenie 23-letniego napastnika nie będzie łatwe. Zainteresowanie piłkarzem stale rośnie, a rywalami Legii są takie drużyny jak Sheffield Wednesday, Wreham czy Heerenveen SC.