Legia Warszawa zainteresowana napastnikiem z 3. ligi angielskiej!

Nordas znowu na radarze Legii Warszawa. W grę wchodzi wypożyczenie
Legia Warszawa powoli rozpoczyna budowę kadry pierwszego zespołu na rundę wiosenną. Wiadomo, że z klubem pożegnali się dwaj piłkarze. Marco Burch rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, a Noah Weisshaupt wrócił do Freiburga. Blisko odejścia jest także Kacper Tobiasz. O bramkarza zabiega Samsunspor, o czym Goal.pl informował jako pierwszy latem ubiegłego roku.
Kibice stołecznego klubu mogą spodziewać się również transferów przychodzących. Aktualnie w mediach krąży temat sprowadzenia Bartłomieja Drągowskiego. Natomiast w grę wchodzi również wypożyczenie napastnika, o którego Legia zabiegała rok temu.
Jak poinformował serwis TV2, chodzi o Lasse Nordasa, który obecnie występuje w Luton Town. Klub, który jeszcze niedawno grał w Premier League aktualnie gra na 3. poziomie rozgrywkowym w Anglii. W obecnym sezonie uzbierał 18 spotkań, w których zdobył łącznie 4 gole. Do zespołu z Kenilworth Road przeniósł się w styczniu 2025 roku z norweskiego Tromso. Wcześniej był także związany z największym klubem w Norwegii, jakim jest Bodo/Glimt.
Wypożyczenie 23-letniego napastnika nie będzie łatwe. Zainteresowanie piłkarzem stale rośnie, a rywalami Legii są takie drużyny jak Sheffield Wednesday, Wreham czy Heerenveen SC.