Legia Warszawa zainteresowana napastnikiem. Norweg na radarze Wojskowych

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Lasse Nordas obserwowany przez Legię Warszawa

Legia Warszawa do tej pory ogłosiła transfer Wahana Biczachczjana z Pogoni Szczecin podczas zimowego okienka transferowego. Jak informuje Tomasz Włodarczyk na portalu Meczyki.pl, stołeczny klub skupił się na pozyskaniu napastnika. Nowym celem Wojskowych jest Lasse Nordas.

To młodzieżowy reprezentant Norwegii, który w poprzednim sezonie rozgrywek Eliteserien zdobył 12 bramek w 30 meczach, prezentując bardzo dobrą formę. Zaskakujące jest to, że Legia stawia na 22-latka zamiast wcześniej rozważanego Ioannisa Pittasa z AIK, który wydawał się być blisko transferu do PKO BP Ekstraklasy.

WIDEO: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

Nordas od ponad dwóch lat reprezentuje barwy Tromso IF. To typowa dziewiątka, co daje Legii nowe możliwości w ofensywie. Dodatkowo napastnik jest bardzo szybki i ma drugą najwyższą statystkę oczekiwanych goli w lidze norweskiej, o czym informuje Włodarczyk. – Kwota transferu ma być podobna do Cypryjczyka, jednak kluczową rolę może odgrywać wiek. Pittas skończy w tym roku 29 lat. Nordas za chwilę będzie świętował 23. urodziny. Jest więc zawodnikiem z potencjałem sprzedażowym – podkreślił dziennikarz.

Co ciekawe, Norweg był już na celowniku innego klubu z Ekstraklasy. Mowa o Rakowie Częstochowa, który w ubiegłym roku szukał następcy Ante Crnaca, sprzedanego do Norwich City.