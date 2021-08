Szeregi Legii Warszawa zasilił Jurgen Celhaka. Tym samym mistrz Polski wzmocnił drugą linię 20-letnim talentem z albańskiego FK Tirany. Piłkarz podpisał ze stołeczną drużyną czteroletni kontrakt.

Drugi rok z rzędu zobaczymy ekipę z PKO Ekstraklasy w Lidze Europy. Tym razem będzie to Legia Warszawa. W trakcie kwalifikacji z drużyny odszedł Josip Juranović. Chorwat trafił do Celticu, co w świetlne ostatnich wydarzeń nie najlepiej odbiło się w mediach.

Pomimo tego, Wojskowi awansowali do europejskich pucharów i nadal mają się dobrze. Tego lata do drużyny dołączyło już ośmiu nowych piłkarzy, natomiast najnowszym z nich jest właśnie Jurgen Celhaka.

Pomocnik przybył do stolicy z albańskiego FK Tirany, z którym w zeszłym sezonie wywalczył mistrzostwo kraju. Celhaka jest uznawany za młody talent. W ostatnim czasie był na radarze Sassuolo czy Sivassporu. Gracz podpisał czteroletni kontrakt i będzie występował z numerem 16.

