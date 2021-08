Legia Warszawa w piątek poznała swoich rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Poznaliśmy również dokładny terminarz spotkań mistrzów Polski, którym jesienią przyjdzie się mierzyć z zespołami Napoli, Leicester City i Spartaka Moskwa.

Liga Europy. Legia zagra w grupie C

Legia Warszawa już awansują do fazy grupowej sprawiła sporą niespodziankę, bowiem w czwartej rundzie eliminacyjnej uporała się w dwumeczu z faworyzowaną Slavią Praga. Możliwość gry w grupie Ligi Europy to nie tylko większy zastrzyk finansowy dla klubu, ale także możliwość rywalizacji z mocniejszymi klubami.

Swoich rywali podopieczni Czesława Michniewicza poznali w piątkowe popołudnie, kiedy odbyło się losowanie fazy grupowej. Legia trafiła do grupy C, do której już wcześniej wylosowane zostały zespoły Napoli, Leicester City i Spartaka Moskwa.

Terminarz Ligi Europy – mecze Legii

Rywalizacja w fazie grupowej Ligi Europy rozpocznie się 16 września.

1. kolejka: 15 września: Spartak Moskwa – Legia Warszawa

2. kolejka: 30 września: Legia Warszawa – Leicester City

3. kolejka: 21 października: Napoli – Legia Warszawa

4. kolejka: 4 listopada: Legia Warszawa – Napoli

5. kolejka: 25 listopada: Leicester City – Legia Warszawa

6. kolejka: 9 grudnia: Legia Warszawa – Spartak Moskwa

Liga Europy. Bilety na mecze Legii

Mecze z udziałem Legii w fazie grupowej Ligi Europy niewątpliwie będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Bilety na spotkania fazy grupowej z Napoli, Leicester City i Spartakiem Moskwa, które rozegrane zostaną w Warszawie, będzie można nabywać za pośrednictwem internetowej strony bilety.legia.com. Harmonogram sprzedaży oraz cennik biletów na chwilę obecną nie jest jeszcze znany.

