Legia Warszawa jeszcze w zimowym okienku transferowym może stracić kluczowego gracza. A chodzi o Steve'a Kapuadiego. Defensor znalazł się na radarze Torino, które już przygotowuje ofertę - donosi Alfredo Pedulla.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Steve Kapuadi bliski wzmocnienia Torino

Legia Warszawa ma za sobą fatalną jesień. Stołeczny zespół zszedł na przerwę zimową na miejscu spadkowym. Wojskowi obecnie przygotowują się do wiosennego grania pod wodzą nowego trenera, którym został Marek Papszun. Drużyna liczy, że uda im się odwrócić bieg tabeli. Wewnątrz klubu natomiast trwają ciężkie prace nad budową kadry.

Z informacji przekazanych przez Alfredo Pedullę dowiadujemy się, że Legia Warszawa jeszcze w zimowym okienku może zostać poważnie osłabiona. Klub może opuścić Steve Kapuadi. Defensor nie tak dawno został wyceniony przez klub. A teraz włoski dziennikarz zdradził, że zawodnik jest bliski przeprowadzki do Serie A. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Torino.

Klub ze stolicy Piemontu nie ma zamiaru czekać i zabrał się ostro do pracy. Granata przygotowuje już ofertę, jaką złoży za Steve’a Kapuadiego. Turyńczycy chcą przyspieszyć działania, ponieważ w ostatnich godzinach upadł im transfer Luki Ranieriego, którego odejście zablokowała Fiorentina. Czas pokaże, czy defensor Wojskowych finalnie trafi na Półwysep Apeniński.

Steve Kapuadi w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu.