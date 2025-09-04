Legia pożegna go po sezonie? Nowa umowa może być problemem

Legia Warszawa ma w kadrze kilku zawodników, których umowy wygasają w przyszłym roku. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Radovana Pankova.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Radovan Pankov

Pankov na wylocie z Legii? Iordanescu nie jest jego fanem

Legia Warszawa w ostatnich dniach działała na rynku transferowym z wielkim przytupem. Sprowadziła dwóch reprezentantów Polski – Kamila Piątkowskiego oraz Kacpra Urbańskiego, poważnie wzmacniając się przed walką o mistrzostwo Polski oraz dobry wynik w Lidze Konferencji. W tym momencie Edward Iordanescu ma do dyspozycji bardzo mocną kadrę i powinien poprawić rezultaty w Ekstraklasie.

Klub może w pełni skupić się na przyszłości zawodników, którzy są związani umowami tylko do końca sezonu. Trwają prace nad porozumieniem z Juergenem Elitimem, które powinno zostać osiągnięte. Inaczej ma się to w przypadku Radovana Pankova – wiele wskazuje na to, że doświadczony defensor opuści stolicę Polski w połowie 2026 roku.

O jego sytuacji opowiedział Marcin Szymczyk w podcaście „Kilka słów o Legii”. Pankov w ramach nowego kontraktu chciałby otrzymać podwyżkę, a nie jest kluczową postacią zespołu. Iordanescu też wyżej ceni innych zawodników, dlatego Legia może zdecydować o rozstaniu. 30-latek to oczywiście ulubieniec kibiców, natomiast w Warszawie nie uchodzi oczywiście za postać nie do zastąpienia.

Pankov dołączył do Legii w połowie 2023 roku. W tym sezonie wystąpił zaledwie pięć razy. Nie miał okazji zagrać od blisko miesiąca. Media łączą go z przenosinami na Bliski Wschód.