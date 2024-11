Legia z zabiegiem kreatywnej księgowości? Chodzi o Nsame

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsaem

Jean-Pierre Nsame może na stałe zostać w Legii Warszawa

Legia Warszawa latem tego roku pozyskała na zasadzie wypożyczenia Jeana-Pierre’a Nsame z Como. Niewykluczone, że zawodnik na stałe zostanie w stołecznej ekipie. Wieści na ten temat przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk w swoim materiale na portalu Meczyki.pl.

Źródło twierdzi, że Nsame, mimo że nie spełniał w ostatnim czasie pokładanych nadziei, to zrealizował wszystkie cele, które były konieczne do tego, aby po sezonie 15-krotnie mistrzowie Polski dopięli transfer definitywny z udziałem gracza. Jest to o tyle dziwne, że krytycznych słów na temat piłkarz nie szczędził po starciu z Pogonią Szczecin szkoleniowiec Wojskowych. Dotyczyło to tego, że piłkarz przebiega w tracie spotkania osiem kilometrów.

Meczyki.pl ujawniają, że tak naprawdę Kameruńczyk od początku był dogadany z klubem z Warszawy w sprawie transferu definitywnego. Z kolei opcja z wypożyczeniem to po prostu następstwo kreatywnej księgowości władze Legii, mający na celu wygenerowanie pewnych oszczędności podatkowych.

Nsame w tej kampanii wystąpił w 10 meczach, notując w nich dwa trafienia. Na boisku spędził 404 minuty. Zanim trafił do Legii, to występował też w takich klubach jak Young Boys, Venezia czy Servette FC. Rynkowa wartość 31-latka wynosi dwa miliony euro. Środkowy napastnik ma na swoim koncie cztery występy w reprezentacji Kamerunu.

