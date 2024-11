Wisła Kraków powalczy w sobotę o pierwsze zwycięstwo w Głogowie z miejscowym Chrobrym. Biała Gwiazda do potyczki przystąpi osłabiona. Wieści w sprawie przekazał rzecznik prasowy.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków osłabiona na mecz z Chrobrym

Wisła Kraków po udanym spotkaniu ze Stalą Stalowa Wola (5:1) nie zamierza zwalniać tempa. 13-krotny mistrz Polski liczy na to, że w sobotni wieczór w zaległym meczu 10. kolejki Betclic 1. Ligi odniesie siódme zwycięstwo. Nie będzie jednak o to łatwo, mając na uwadze, że do potyczki krakowski zespół podejdzie osłabiony.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Rzecznik prasowy klubu Karolina Kawula przekazał wieści na temat nieobecności konkretnych graczy na zbliżające się spotkanie. Z sobotniej potyczki wyłączeni są: Joseph Colley, Bartosz Talar czy Jakub Stępak oraz Enis Fazlagić. Ponadto z powodu zawieszania za kartki nie będą mogli wystąpić: Olivier Sukiennicki czy Tamas Kiss.

Wisła przed sobotnim starciem legitymuje się bilansem 22 oczek na koncie, co jest efektem sześciu zwycięstw i czterech remisów. W ostatnich meczach w Głogowie ekipa z Krakowa za każdym razem finalnie schodziła z placu gry na tarczy. W marcu tego roku przegrała 2:3, a w sierpniu 2022 roku Chrobry zwyciężył 2:1.

Wiślacy jednak do sobotniej potyczki podejdą podbudowani ostatnim ligowym triumfem, ale też tym, że mają już na wyciągnięcie ręki miejsce w strefie barażowej. W przypadku zwycięstwa w sobotni wieczór Wisła będzie miała dokładnie tyle samo punktów co szósty ŁKS w tabeli Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda jednocześnie ma jeszcze jedno zaległe spotkanie do rozegrania z Miedzią Legnica, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Wisła chce otworzyć nowy rozdział w Głogowie. Mariusz Jop jednoznacznie o meczu