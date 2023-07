IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Lindsay Rose, Legia Warszawa

Oprócz Maika Nawrockiego na wylocie z Legii znalazł się kolejny obrońca

Tym razem chodzi o Lindsay Rose

Piłkarzem zespołu z Warszawa ma interesować się Aris Saloniki

Odejście kwestią czasu?

Legia Warszawa ma za sobą bardzo udany mecz przeciwko ŁKS-owi Łódź. Podopieczni Kosty Runjaicia przeważali i prowadzili grę w meczu przeciwko beniaminkowie Ekstraklasy, co zakończyło się wysokim zwycięstwem. W kadrze zespołu zabrakło jednak Lindsaya Rose, który najprawdopodobniej opuści Legię w najbliższych dniach.

Według informacji przekazanych przez grecki portal “pressaris.gr.”, obrońca “Wojskowych” znalazł się na celowniku Arisu Saloniki i najprawdopodobniej zostanie nowym piłkarzem tego klubu. Co ciekawe, dla Rose’a byłby to powrót do zespołu z Grecji po dwóch latach. Wtedy właśnie odchodził z tego klubu do Legii.

