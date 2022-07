fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Brabec

Po odejściu Mateusza Wieteski Legia Warszawa musi wzmocnić blok defensywny. Stołeczny klub dogadał się już z trzema obrońcami, którzy potencjalnie mogą załatać kadrowe dziury.

Legia rozstała się z Mateuszem Wieteską. Na sprzedaży środkowego obrońcy stołeczny klub zarobi nieco ponad milion euro

Zespół z Warszawy poszukuje następcy 25-latka i porozumiał się już z trzema potencjalnymi kandydatami. Dwaj z nich to Julien Laporte i Jakub Brabec

Nie znamy personaliów trzeciego defensora. Wcześniej w kontekście Legii przewijały się nazwiska Roberta Ivanova i Sebastiana Walukiewicza

Poszukiwania następcy Mateusza Wieteski

Legia Warszawa żegna się z Mateuszem Wieteską. W miniony weekend rozegrał on swoje ostatnie spotkanie przy Łazienkowskiej, a później poleciał do Francji na testy medyczne. We wtorek doszło do oficjalnego ogłoszenia jego transferu do Clermont, na mocy którego stołeczny klub zarobi nieco ponad milion euro.

Nie ulega wątpliwościom, że Wieteska był istotnym elementem defensywy Legii, a trener Kosta Runjaić mianował go nawet przed startem sezonu nowym kapitanem zespołu. Władze utytułowanego klubu mają jednak plan na zastąpienie 25-latka.

Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie transferu nowego obrońcy. Legia dogadała się już z trzema potencjalnymi kandydatami. Jeden z nich to 28-letni Julien Laporte z Lorient, a drugi 29-letni Jakub Brabec z Arisu Saloniki.

Nie znamy personaliów trzeciego zawodnika. W ciągu ostatnich dni w kontekście przenosin do Legii przewijały się nazwiska Roberta Ivanova z Warty Poznań i Sebastiana Walukiewicza z Cagliari, zatem wiele wskazuje na to, że to jeden z nich.

