fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kurminowski

Jeszcze do niedawna Dawid Kurminowski zachwycał na boiskach w Słowacji, czym zapracował na transfer do duńskiego Aarhus GF. Jego dotychczasowa przygoda z nową drużyną nie układa się najlepiej, zatem 23-latek może trafić na wypożyczenie. Ma on na stole między innymi dwie oferty z Ekstraklasy – informuje Tomasz Włodarczyk.

Dawid Kurminowski latem 2021 roku przeniósł się do duńskiego Aarhus GF za kwotę około miliona euro

Dla pierwszej i drugiej drużyny Aarhus 23-latek zaliczył dotychczas 34 spotkania. Wiele wskazuje na to, że nowy sezon spędzi na wypożyczeniu

Polak cieszy się dużym zainteresowaniem. Na stole ma między innymi dwie oferty z Ekstraklasy, a także z 2. Bundesligi

Nieudany pobyt w Danii

Sezon 2020/2021 był dla Dawida Kurminowskiego bardzo udany. Łącznie zaliczył wówczas 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się na 26 trafień oraz 6 asyst. Był absolutnie kluczową postacią dla MSK Żiliny, a jego dobre występy budziły spore zainteresowanie.

Ostatecznie gra 23-latka zaowocowała transferem do Danii. Aarhus GF zdecydował się wyłożyć na nowego napastnika około milion euro, pokładając w nim tym samym spore nadzieje.

Dotychczasowa przygoda Kurminowskiego z duńską ekstraklasą nie układa się natomiast najlepiej. Dla pierwszej i drugiej drużyny Aarhus udało mu się do tej pory zagrać 34 razy i strzelić pięć bramek. W międzyczasie młodzieżowy reprezentant Polski zmagał się z problemami zdrowotnymi, w związku z czym nie może być pewny regularnej gry w pierwszej jedenastce.

Wiele wskazuje na to, że Kurminowski najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu. Tomasz Włodarczyk poinformował, że ma on na stole dwie oferty z Ekstraklasy i po jednej z 2. Bundesligi oraz z najwyższego szczebla rozgrywkowego w Chorwacji.

Nie wiemy na ten moment, gdzie 23-latek będzie kontynuował swoją karierę. Aarhus nie chce z niego definitywnie rezygnować, dlatego w grę wchodzi wyłącznie wypożyczenie. O Kurminowskiego pytały się także Legia Warszawa i norweskie Bodo/Glimt.

