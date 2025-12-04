Legia planuje zatrzymać weterana. Papszun zadecyduje

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Papszun zadecyduje o przyszłości Augustyniaka

Legia Warszawa czeka na Marka Papszuna, który ma zostać jej nowym trenerem. Negocjacje z Rakowem Częstochowa wciąż się nie zakończyły i wiele wskazuje na to, że do zmiany na ławce dojdzie dopiero w drugiej połowie grudnia. Przy Łazienkowskiej mają wielkie nadzieje związane z tym ruchem, o czym świadczą ambitne plany dotyczące sztabu szkoleniowego oraz długości kontraktu Papszuna.

Nowy trener ma mieć kluczowy wpływ na ruchy transferowe i kwestie dotyczące budowy kadry. W międzyczasie Legia powoli przygotowuje plan na przyszły sezon, a także decyduje w sprawie zawodników, którym wygasają umowy. „Fakt” twierdzi, że władze stołecznego klubu są skłonne zatrzymania Rafała Augustyniaka na jeszcze jeden sezon. Nie jest to popularny pomysł wśród kibiców, choć warto pamiętać, że w ostatnich tygodniach defensywny pomocnik radził sobie nieźle, zdobywając bramki w meczach z Szachtarem Donieck oraz Motorem Lublin.

Ostateczna decyzja będzie należeć do Papszuna. Jeśli dostrzeże w swoim planie miejsce dla Augustyniaka, ten pozostanie w Legii na jeszcze jeden sezon. W przeciwnym wypadku po wygaśnięciu umowy pożegna się z drużyną.

Augustyniak gra dla Legii od połowy 2022 roku. Ten sezon zaczynał w pierwszym składzie, a później musiał zadowolić się rolą rezerwowego. W sumie zanotował 20 występów, mając na uwadze rozgrywki krajowe oraz europejskie puchary.