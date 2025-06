Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Legia odrzuciła ofertę za Kapuadiego

Legia Warszawa do nowego sezonu przygotowuje się w dość trudnych warunkach, szczególnie biorąc pod uwagę cele i aspiracje zespołu, który już początkiem lipca rozpoczyna sezon. Przede wszystkim bardzo długo trwał wybór nowego trenera, a gdy on nastąpił, to i tak brak w zespole nowych piłkarzy, na co zwracają uwagę kibice. Do tego dochodzą problemy finansowe, o których ostatnio informowały media.

Zespół ze stolicy musi więc nie tylko szukać wzmocnień, ale i utrzymać najważniejszych graczy z obecnej kadry, aby dobrze poradzić sobie w eliminacjach europejskich pucharów oraz poprawnie wejść w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Kluczowy do tego wydaje się m.in. Steve Kapuadi. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Legia odrzuciła ofertę angielskiego Blackburn Rovers w wysokości 1,7 miliona euro za obrońcę.

Jako pierwszy o zainteresowaniu ekipy z Championship informował na naszych łamach Piotr Koźmiński i również wtedy zaznaczał, że propozycja dla Wojskowych będzie nie do zaakceptowania. 27-letni środkowy obrońca z Demokratycznej Republiki Konga w minionych rozgrywkach rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na trzy miliony euro.

