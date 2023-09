IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Gabriel Kobylak

Legia pozbywa się tymczasowo jednego z bramkarzy

Piłkarz znajdzie zatrudnienie w Ekstraklasie

Dla golkipera będzie to powrót w znajome strony

Legia wypożycza młodzieżowca. Transfer prawie dopięty

Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wicemistrz Polski będzie rywalizował na trzech frontach, więc Kosta Runjaic potrzebuje szerokiej kadry. Stołeczny klub zgodził się jednak na wypożyczenie jednego z golkiperów.

Szans na regularne minuty w Legii nie ma Gabriel Kobylak. Przed nim w hierarchii są: Kacper Tobiasz, Dominik Hładun oraz Cezary Miszta. Kobylak ruszy więc na wypożyczenie do klubu z Ekstraklasy.

Piotr Kamieniecki (sport.tvp.pl) informuje, że Legia jest krok od sfinalizowania wypożyczenia Kobylaka do Radomiaka. Tym samym golkiper wraca do Radomia, w którym spędził miniony sezon. Wówczas rozegrał on 30 meczów.

Czytaj także: Legia wzmocniła defensywę. Szwajcar dołączył do wicemistrzów Polski