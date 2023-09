IMAGO / Manuel Geisser Na zdjęciu: Marco Burch

Legia wzmocniła defensywę przed końcem okienka transferowego

Do wicemistrzów Polski dołączył Marco Burch

22-letni Szwajcar jest wychowankiem FC Luzern

Burch nowym zawodnikiem Legii Warszawa

Potwierdziły się zatem wcześniejsze medialne doniesienia. Marco Burch został zaprezentowany jako nowy zawodnik Legii Warszawa. 22-latek podpisał trzyletni kontrakt.

Szwajcar jest wychowankiem FC Luzern, gdzie łącznie rozegrał 106 spotkań. W tym czasie ośmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców i ponadto zaliczył cztery asysty. W dorosłej piłce zadebiutował w 2019 roku mając 19 lat.

– Jestem bardzo podekscytowany, że trafiłem do Legii. Dodatkowy dreszczyk emocji powoduje fakt, że dołączam do drużyny w dniu meczowym. Ostatnie dni są dla mnie specjalne, bardzo intensywne, ale jestem niezwykle szczęśliwy, że podpisałem kontrakt. Mam same pozytywne wrażenia dotyczące klubu, drużyny. To wielki krok w mojej karierze. Legia to wielki klub w Polsce, dlatego zdecydowałem się na ten ruch – mówi Marco Burch cytowany przez serwis Legia.com.

Burch w obecnej kampanii wystąpił w czterech meczach eliminacji Ligi Konferencji, w których zdobył jedną bramkę.

