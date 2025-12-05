Lechia Gdańsk ma w swoich szeregach lidera strzelców Ekstraklasy. Tomas Bobcek radzi sobie znakomicie i jest przymierzany do zagranicznego transferu. Zdradza, w jakiej lidze chciałby występować.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek i Camilo Mena

Bobcek chce tam zagrać. Lechia wkrótce go sprzeda?

Lechia Gdańsk przystępowała do tego sezonu z ujemnymi punktami, a mimo tego może utrzymać się bez większych problemów. Na półmetku rozgrywek zajmuje miejsce w strefie spadkowej, ale jest bliska wydostania się z niej. Ma w swoich szeregach wielu jakościowych zawodników, a na pierwszy plan wysuwa się Tomas Bobcek, czyli lider strzelców Ekstraklasy.

Napastnik ma na koncie 11 bramek, a do tego dołożył trzy asysty. Nie ulega wątpliwościom, że to jedna z największych gwiazd Ekstraklasy, który ma przed sobą przyszłość w zagranicznej lidze. Na 24-latku Lechia może zarobić potężne pieniądze.

W tym momencie nie wiadomo, kiedy Bobcek postanowi opuścić Polskę. Jego umowa z Lechią jest ważna do 2027 roku. W wywiadzie dla TASR przyznał, że szczególnie interesuje go wizja gry w Bundeslidze.

– Nie nazwałbym się gwiazdą Gdańska. Oczywiście po tych golach ludzie w mieście bardziej mnie rozpoznają. Popularność i zainteresowanie piłką nożną w Polsce są znacznie większe w porównaniu ze Słowacją. (…) Jest mi to obojętne, gdzie trafię dalej. Chcę przede wszystkim rozwijać się jako człowiek i piłkarz. Nie mam wymarzonego kraju ani ligi, ale chciałbym grać w Bundeslidze. Kilka osób mówiło mi, że pasowałbym do niemieckiej ligi – wytłumaczył Bobcek.

Bobcek wzmocnił Lechię Gdańsk w 2023 roku, gdy ta występowała jeszcze w pierwszej lidze.