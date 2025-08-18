Lech Poznań chciał powrotu Puchacza! Reprezentant Polski mówi o ofercie

09:40, 18. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Radio ZET

Lech Poznań oferował latem Tymoteuszowi Puchaczowi możliwość powrotu do Polski. Reprezentant kraju skupia się jednak na zagranicznej karierze.

Tymoteusz Puchacz
fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz miał ofertę z Lecha. Zdecydował inaczej

Tymoteusz Puchacz jest na etapie poszukiwania nowego klubu. Ma za sobą wypożyczenie do Anglii, gdzie występował w Championship dla Plymouth Argyle. Choć grał regularnie, nie zachwycił, a jego drużyna finalnie spadła na trzeci poziom rozgrywkowy. Teraz wrócił do Holsein Kiel, które nie wiąże z nim przyszłości. Tego lata Puchacz ma ponownie zmienić zespół, natomiast jest to wciąż spora zagadka. Niedawno był łączony z Schalke, ale ten temat raczej upadł.

15-krotny reprezentant Polski przyznał natomiast, że miał możliwość powrotu do Ekstraklasy i ponownego występowania dla Lecha Poznań. Kolejorz złożył mu ofertę, lecz ten z niej nie skorzystał. Podjął decyzję o kontynuowaniu zagranicznej kariery, więc postąpił inaczej niż chociażby Robert Gumny, który tego lata ponownie zawitał do Poznania.

Lech faktycznie szukał lewego obrońcy. Oprócz Puchacza, naciskał na transfer Arkadiusza Recy, a ostatecznie sprowadził Joao Moutinho, znanego wcześniej z występów w Jagiellonii Białystok.

– Miałem przed sezonem ofertę z Lecha Poznań. Serce chciało, ale skupiam się na grze zagranicą. Czy żałuję? Nie wiem. Wszystko zawierzam Bogu. Tylko On wie, co jest mi pisane. Trenuję mocno i czekam na nowy klub. Nie wiem, gdzie zagram – zdradził reprezentant Polski w wywiadzie dla Radia ZET.