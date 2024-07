Lech Poznań sprzeda kolejnego wychowanka? Zainteresowanie prosto z Niemiec!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Filip Marchwiński i Filip Szymczak

Szymczak zainteresował Niemców. Lech sprzeda wychowanka?

Lech Poznań słynie z bardzo dobrej akademii, która regularnie wypuszcza na świat utalentowanych wychowanków, świetnie przygotowanych do gry w seniorach. Tylko w ostatnich latach Kolejorz zarabiał ogromne pieniądze na sprzedaży chociażby Jakuba Modera, Jakuba Kamińskiego, Jana Bednarka, Dawida Kownackiego czy Karola Linettego. Tego lata klub szykował się do wytransferowania Filipa Marchwińskiego, uważając, że to odpowiedni moment, aby opuścił Ekstraklasę. O jego odejściu póki co jest cicho, natomiast na radarach zagranicznego zespołu znalazł się inny wychowanek. Chodzi o 22-letniego Filipa Szymczaka.

Swego czasu Szymczak zapowiadał się na wielki talent, ale jego rozwój nie przebiega w zamierzonym kierunku. Napastnikowi brakuje przede wszystkim regularności, bowiem w 66 meczach w Ekstraklasie zdołał strzelić zaledwie pięć bramek. Nie jest to bilans, który uchodzi za przesadnie atrakcyjny, natomiast jego gra i tak zainteresowała niemiecką Fortunę Dusseldorf. Użytkownik FootballScout ujawnił, że ten klub ma go na swoich radarach i widzi w nim podobny potencjał, co swego czasu u wspomnianego wcześniej Kownackiego.

Filip Szymczak napastnik Lecha Poznań wzbudza poważne zainteresowanie Fortuny Düsseldorf. Temat jest zaawansowany, lecz nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Klub z Niemiec widzi w nim potencjał jak u Dawida Kownackiego.

Lech Poznań sprowadził Bryana Fiabemę, który będzie rywalizował z Mikaelem Ishakiem o miejsce w linii ataku. Być może przychylnym okiem spojrzy więc na zainteresowanie ze strony Fortuny Dusseldorf, bowiem Szymczak był do tej pory zmiennikiem szwedzkiego snajpera.