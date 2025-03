Lech Poznań rozważa transfer gracza? 2,5 mln euro za nową gwiazdę

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań musi podjąć decyzję. Rasmus Carstensena wyceniony na 2,5 mln euro

Lech Poznań wypożyczył Rasmusa Carstensena z FC Koln w styczniu do końca tego sezonu. Duńczyk wyrasta na jednego z kluczowych zawodników Kolejorza. Do tej pory zdołał rozegrać pięć meczów. W spotkaniu przeciwko Zagłębiu Lubin wpisał się na listę strzelców.

Według informacji przekazanych przez Jurgena Kempera, niemiecki klub planuje rozstać się z defensorem po zakończeniu sezonu. Koln oczekuje za 24-latka kwoty w granicach 2-2,5 miliona euro. Choć warto zaznaczyć, że w umowie wypożyczenia nie zawarto klauzuli wykupu.

– Carstensen ma długoterminowy kontrakt z FC Koeln, więc Die Geissboecke mają dobrą pozycję negocjacyjną. Zapłacili za niego 1,5 miliona euro i będą chcieli na nim zarobić. Jeśli utrzyma obecną formę, to powinien odejść za 2-2,5 miliona euro – przyznał dziennikarz niemieckiego “Expressu”.

– To niestety zawodnik dla niższych lig, takich jak polska i duńska, gdzie poziom nie jest tak wysoki jak w Niemczech. FC Koeln co prawda występuje na zapleczu, jednak chce jak najszybciej wrócić do Bundesligi – dodał. Lechici pod wodzą Nielsa Frederiksena są liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 47 punktów.