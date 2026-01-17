Lech Poznań łączony z piłkarzem VfB Stuttgart!

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Di Benedetto może trafić do Lecha Poznań

Lech Poznań jak na razie nie działa pochopnie na rynku transferowym. W styczniu drużynę wzmocnił tylko jeden zawodnik. Do zespołu dołączył nowy bramkarz – Płamen Andreew. Reprezentant Bułgarii do lat 21 został wypożyczony do końca sezonu z Feyenoordu. Obecnie trwają poszukiwania kolejnego piłkarza, który trafi pod skrzydła Nielsa Frederiksena. Niewykluczone, że będzie to pomocnik.

Dokładnie mówiąc defensywny pomocnik, ponieważ takiego piłkarza szuka Lech Poznań. Z informacji serwisu Sport.de wynika, że w kręgu zainteresowań Kolejorza znalazł się Samuele Di Benedetto. To 20-letni młodzieżowy reprezentant Niemiec z VfB Stuttgart.

Di Benedetto to wychowanek Stuttgartu, gdzie udało mu się nawet zadebiutować w Bundeslidze w sezonie 2023/2024. Był to jednak tylko jeden występ w seniorskim zespole. Na co dzień regularnie gra w drużynie rezerw na poziomie 3. ligi. W bieżących rozgrywkach uzbierał 18 spotkań. Z kolei w poprzednim sezonie wystąpił w 31 meczach, zdobywając 2 gole i notując 3 asysty.

Co ciekawe, nie wiadomo, czy chodzi o transfer zimowy, czy też dopiero w letnim okienku. Di Benedetto ma ważny kontrakt tylko do końca czerwca. Tak więc Lech Poznań ma możliwość podpisania z nim umowy na zasadzie wolnego transferu od przyszłego sezonu. Zainteresowanie pomocnikiem jest duże, ponieważ walczą o niego takie zespoły jak Palermo czy Heracles Almelo.