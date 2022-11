PressFocus Na zdjęciu: Leandro Paredes

Youri Tielemans jest celem numer jeden Arsenalu, jeśli chodzi o wzmocnienie środka pola. Lider Premier League obserwuje również Leandro Paredesa na wypadek, gdyby “Kanonierom” nie udało się przekonać pomocnika Leicester City.

Arsenal od dawna monitoruje sytuację Youriego Tielemansa

Belgijskiego pomocnika chcą także inne europejskie drużyny

Gdyby 25-latek nie wybrał “Kanonierów”, to ekipa z Londynu może ruszyć po Leandro Paredesa

Arsenal zainteresował się Leandro Paredesem

Jak informuje “Football London”, Arsenal podczas najbliższego letniego okienka transferowego niemal na pewno pozyska nowego środkowego pomocnika. Głównym celem “The Gunners” pozostaje Youri Tielemans, którego umowa z Leicester City wygasa 30 czerwca 2023 roku. Sytuację kontraktową 56-krotnego reprezentanta Belgii obserwują też inne kluby i nie wiadomo, czy 25-latek ostatecznie wybierze “Kanonierów”.

Gdyby wychowanek Anderlechtu Bruksela nie zdecydował się przejść na Emirates Stadium, to Arsenal ma zwrócić swoją uwagę na Leandro Paredesa, który obecnie przebywa na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain do Juventusu. “Stara Dama” raczej nie wykupi 28-letniego Argentyńczyka, a w PSG panuje ogromna konkurencja. Przenosiny do zespołu popularnych “Kanonierów” mogłyby być więc szansą dla pomocnika z Ameryki Południowej.

Leandro Paredes w przeszłości występował także dla takich drużyn jak między innymi Zenit Sankt Petersburg, Roma, Empoli, Chievo Werona oraz Boca Juniors, gdzie jako junior stawiał on swoje premierowe piłkarskie kroki.

47-krotny reprezentant Argentyny, który wraz z kadrą narodową pojechał na mistrzostwach świata do Kataru, w 18 spotkaniach aktualnej kampanii zaliczył 3 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro.