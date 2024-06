Leandro Messias za pośrednictwem "X" poinformował o zakończeniu współpracy ze Stalą Mielec. 40-letni Brazylijczyk zdradził, że nikt z klubu nie kontaktował się z nim w sprawie przyszłości, co go bardzo zabolało.

PressFocus Na zdjęciu: Leandro Messias

Oficjalnie: Leandro Messias odchodzi ze Stali Mielec

W letnim okienku transferowym dojdzie do roszad kadrowych w zespole Stali Mielec. Już wiemy, że w przyszłym sezonie nie będziemy oglądać w ich szeregach Leandro Messiasa. Brazylijczyk za pośrednictwem swojego konta w serwisie „X” poinformował o rozstaniu z klubem. 40-latek we wpisie przekazał, że nikt z władz drużyny nie kontaktował się z nim w sprawie zakończenia współpracy bądź przedłużenia umowy.

– Witam Was serdecznie biało-niebieska Rodzino! Przez ostatnie dwa tygodnie wiele osób pisze do mnie, pytając o moją sytuację. Na dzień dzisiejszy jest ona niejasna. 23 lata gram profesjonalnie w piłkę nożną i nigdy bym nie pomyślał, że na końcu mojej kariery zostanę potraktowany w taki sposób. Mój kontrakt zakończył się z ostatnim dniem maja i do tej pory nikt (oprócz luźnej rozmowy z trenerem) nie kontaktował się ze mną, by zaproponować kontynuację współpracy lub podziękować i ją zakończyć – napisał Leandro Messias.

– Życie nauczyło mnie, żeby nie robić nic na siłę, dlatego zadecydowałem, że dzisiaj 13 czerwca, równo dwa lata od powrotu do Stali Mielec, kończę współpracę z mieleckim klubem. Mimo to zapewniam Was, biało-niebieska Rodzino, że zawsze będę z Wami i zawsze będę kibicować Stali na drodze do sukcesu. Nie żegnam się. Wolę napisać: do zobaczenia gdzieś w Mielcu – podsumował.

Leandro Messias w zespole Stali Mielec spędził dwa sezony. Łącznie w barwach tego klubu rozegrał 71 spotkań.

